Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak

Haberin Özeti

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u yenmesi durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Sarı-kırmızılılar, 31. haftada Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek puanını 74'e yükseltti ve rakibiyle farkı 7'ye çıkardı.
  • Bu galibiyetle bitime 2 maç kala büyük avantaj yakalayan Cimbom, ligdeki üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğuna ilerliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Galatasaray, derbi galibiyetiyle puanını 74'e yükselterek sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, ayrıca 6 puan gerisindeki Trabzonspor ile farkı ise maç fazlasıyla 9'a taşıdı. Karadeniz temsilcisi, 31. haftada deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olunca Galatasaray ile arasındaki fark 9 olarak kaldı. Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. 

Konya’da kentsel dönüşüm sahada incelendi
