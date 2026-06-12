Formula 1'de İspanya etabı koşulacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun yedinci etabı İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de İspanya etabı koşulacak
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AAAnadolu Ajansı
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Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılacak yarış, 66 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Sezonun açılış mücadelesi olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotlarından George Russell ilk sırada yer alırken, sonraki beş yarışı ise Kimi Antonelli kazandı. İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle…

Pilotlar

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1. Kimi Antonelli (İtalya): 156
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90
3. George Russell (Büyük Britanya): 88
4. Charles Leclerc (Monako): 75
5. Oscar Piastri (Avustralya): 60

Takımlar

1. Mercedes: 2442. Ferrari: 165
3. McLaren: 118
4. Red Bull: 72
5. Alpine: 41
 

AA

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