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Filenin Sultanları son sınavına çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Bulgaristan ile karşılaşacak

Filenin Sultanları son sınavına çıkıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında bu gece Bulgaristan ile mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma, TSİ 00.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya ise 3-1 kaybetti. Bulgaristan da milli takım gibi etaptaki 3 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyetini yenerek aldı. VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak. 

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