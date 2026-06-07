Filenin Sultanları son sınavına çıkıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Bulgaristan ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında bu gece Bulgaristan ile mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma, TSİ 00.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya ise 3-1 kaybetti. Bulgaristan da milli takım gibi etaptaki 3 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyetini yenerek aldı. VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.