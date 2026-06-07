Türkiye, 3. kez Dünya Kupası'nda sahne alacak
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık hasreti dindiren A Milli Futbol Takımı, organizasyonda 3. kez boy gösterecek
Haberin Özeti
- • A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık hasretin ardından ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
- • Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Avrupa Elemeleri'nde grubu ikinci bitirip play-off'larda Romanya ve Kosova'
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık hasreti dindiren A Milli Futbol Takımı, organizasyonda 3. kez boy gösterecek. D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'yle mücadele edecek ay-yıldızlıların kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle.
Kupaya katılma mücadelesi
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Grup maçlarına deplasmandaki 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, iç sahada İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. İspanya yenilgisinin ardından Bulgaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, deplasmandan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak averajını da düzeltti. Bu maçın ardından iç sahada önce Gürcistan'ı 4-1 ardından da Bulgaristan'ı 2-0 yenen Montella'nın öğrencileri grubu 2. tamamlamayı garantiledi.
Grubun son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelen milliler, 90 dakikadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak grubu 13 puanla bitirdi. Grupta aldığı sonuçla play-off oynama hakkı kazanan milliler, yarı finalde Romanya'yla Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, finalde ise Kosova'yla deplasmanda karşılaştı. Priştine'de oynanan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi başardı.
Yıldız oyuncular formda
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundaki yıldız isimler dikkati çekiyor. Kadrosunda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen oyuncuları barındıran A Milli Futbol Takımı'nda form durumu öne çıkıyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup edip ardından kamp için Florida'nın Miami kentine giden milliler, son provada Venezuela karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Dünya Kupası geçmişi
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bugüne kadar 3 kez katılma hakkı elde etti ancak 2 kez boy gösterdi. Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvaya katılamadı. Milliler ilk macerasını ise İsviçre'de düzenlenen 1954 Dünya Kupası'nda yaşadı. Milliler, gruptaki ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.
Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu C Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Senegal'i İlhan Mansız'ın altın golüyle mağlup ederek yarı final vizesini aldı. Turnuvada son 4 takım arasına kalan Türkiye, aynı grupta mücadele ettiği Brezilya'ya yarı finalde 1-0 kaybetti. Üçüncülük maçı oynama hakkı kazanan milliler, bir diğer ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonda bronz madalya kazandı.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması fikstürü (TSİ) şu şekilde:
14 Haziran Pazar: 07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Stadı-Vancouver)
20 Haziran Cumartesi: 06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)
26 Haziran Cuma: 05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)