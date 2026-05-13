Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu belli oldu

Milletler Ligi'nde mücadele edecek Filenin Sultanları'nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı
Milletler Ligi’nde mücadele edecek Filenin Sultanları’nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Avrupa Şampiyonası’nda oynaması beklenen kaptan Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. 2026 sezonu milli takımlar faaliyet programı kapsamında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları'nın 30 kişilik kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş. Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova. Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer. Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz. Avrupa Şampiyonası'nda kadrosunda olması beklenen Eda Erdem Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. VNL Geniş Kadromuzda geçen yıllara göre yer almayan bazı İsimler şöyle: Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Alexia Carutasu, Meliha Diken.