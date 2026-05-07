Fenerbahçe ile Zalgiris 4. rauntta
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe kazanması halinde Dörtlü Final'e çıkacak
Haberin Özeti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta 5. sıradaki Zalgiris ile eşleşen Fenerbahçe Beko, seriye saha avantajıyla başladı.
Evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 mağlubiyetle ayrıldı. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.