Fenerbahçe 3 eksikle Konya'ya geliyor

Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene kafilede yer almıyor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30’da Konyaspor’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe’nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şöyle: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif. 

Konyaspor'dan Erzurumspor'a kutlama
Bu Habere de Bak
Konyaspor’dan Erzurumspor’a kutlama
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Konya seferinde
Fenerbahçe, Konya seferinde
Konya'da eğitim alanında yeni hizmet: EN Deneyim Merkezi açıldı
Konya’da eğitim alanında yeni hizmet: EN Deneyim Merkezi açıldı
Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Karatay'da çocuklar tiyatroda buluşuyor
Karatay’da çocuklar tiyatroda buluşuyor
Konya dahil 7 ilde MİT görevlisi gibi davranarak vurgun yaptılar
Konya dahil 7 ilde MİT görevlisi gibi davranarak vurgun yaptılar
Konya'da polisten kaçışın bedeli ağır oldu
Konya'da polisten kaçışın bedeli ağır oldu