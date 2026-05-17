Erling Moe'den dikkat çeken çıkış

Üzgün olduklarını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “Çok zor bir maçtı. Özellikle geçen hafta düşmemizin kesinleşmesinden sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim için en önemli olan, bugün sezonu iyi bir şekilde tamamlayabilmekti. İki tarafın da birbirine yakın performans sergilediği bir maç oldu. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar, biraz daha kupa finaline odaklandıkları için farklı bir kadroyla sahaya çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel. Bugün bunu başardık. Ben kendine inanan bir insanım. Sezon başında birlikte başlamış olsaydık, Kayserispor’un çok daha iyi bir futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Buraya geldikten sonra oynamaya çalıştığımız futbolu, sezon başında zaman varken çalışıp organize etmeye çalışsaydık daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik diye düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Herkes öncelikle kendisine bakıp, ‘Ben bu kulüp için ne yapabilirim’ diye sormalı. Çünkü benim bu kulüpte gördüğüm şey, hiç kimsenin sorumluluk almadan, aynaya bakmadan suçlama yapması ve kendi alanı dışında müdahalelerde bulunması. Bence bu kesinlikle değişmeli. Kulüpte gördüğüm en büyük eksiklik bu” açıklamasını yaptı.