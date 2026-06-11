Erdal'dan mağduriyetler giderilsin çağrısı

Karatay Sanayi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (KSGKD) Başkanı Ali Erdal, Karatay Sanayi Sitesi'nde dükkân teslim süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi çağrısı yaptı. Esnafların dükkân teslim süreçleri ivedilikle tamamlanmalıdır diyen Ali Erdal, “Esnafımızın dükkân teslim süreçleri ivedilikle tamamlanmalıdır. Teslimi engelleyen eksiklikler varsa kamuoyuna ve hak sahiplerine şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.

Süreç içerisinde yapılan planlama veya uygulama hataları bulunuyorsa bunların açıkça ortaya konulması ve gerekli düzeltici adımların atılması, güven ortamının yeniden tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, belirsizliklerin sona erdirilmesi amacıyla net ve uygulanabilir bir teslim takvimi kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Konya'nın üretimine, istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayan, vergisini ödeyen ve şehrin kalkınmasında önemli rol üstlenen esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamasına izin verilmemelidir”şeklinde konuştu.

NET BİR TAKVİM ORTAYA KOYUN

Ali Erdal açıklamasının devamında, “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 568 iş yerinin kura çekimi yapılmış olmasına rağmen aylar geçmiş, dükkânlar hâlâ teslim edilmemiştir. Bu durum karşısında bizim talebimiz çok açıktır: Esnafın dükkânını teslim edin. Eksikler varsa açıklayın. Hatalar varsa kabul edin. Takvimi net olarak ortaya koyun. Belirsizliği sona erdirin. Konya'nın üreten, istihdam sağlayan, vergi veren esnafı daha fazla mağdur edilmemelidir”ifadelerine yer verdi.