Eğitim-Bir-Sen Konya'dan Anik'e adaylık desteği

Eğitim-Bir-Sen Konya teşkilatı, yeni dönem şube başkanlığı için Dr. Mehmet Aziz Anik’e destek kararı aldı. Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesi’nde Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı ve teşkilat içinde yapılan istişareler sonucunda, Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Anik’in yeni dönemde şube başkan adayı olarak desteklenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş ilkelerine, teşkilat hukukuna ve alın terine dayalı sendikal mücadele anlayışına vurgu yapılarak, Konya teşkilatının ortaya koyduğu çalışmalarla örnek ve öncü bir duruş sergilediği ifade edildi.

Dr. Mehmet Aziz Anik’in istişareyi merkeze alan, emeğe değer veren ve teşkilat birikimine sahip çıkan bir anlayışı temsil ettiği ifade edilen açıklamada, adaylığın Konya’da birlik ruhunun güçlenmesi, teşkilat aidiyetinin pekişmesi ve sendikal mücadelenin daha sağlam bir zeminde büyümesi adına önemli bir sorumluluk taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “İnanıyoruz ki; alın terini merkeze alan, teşkilat hukukunu önceleyen ve birlik ruhunu büyüten bir anlayış, Konya’da yeniden güçlü bir karşılık bulacaktır. Dr. Mehmet Aziz Anik’e çıktığı bu kutlu yolda başarılar diliyor; adaylığının teşkilatımıza, sendikal mücadelemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”ifaderine yer verildi.