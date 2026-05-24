Kulu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı törenle yapıldı. Düden Anadolu Lisesinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme Programları 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kaymakam Refiki Barış Kalkan, ilçe protokolü üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasında, Okul Müdürü Orhan Muratoğlu öğrencilere seslendi. Öğrenciler tarafından sergilenen zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Daha sonra öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdiği projeleri inceleyen Kaymakam Canpolat ve Başkan Sertdemir emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.