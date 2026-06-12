Dünya Kupası'nda 2 maç var

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı D ve B Grubu'nda yarın oynanacak 2 maçla devam edecek

Dünya Kupası'nda 2 maç var
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı D ve B Grubu'nda yarın oynanacak 2 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Paraguay, turnuvadaki ilk maçlarında Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'te karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ise Katar ile İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. 

Haber Merkezi

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