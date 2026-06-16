Dünya Kupası heyecanı 5 maçla sürecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek

Dünya Kupası heyecanı 5 maçla sürecek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek. L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…

I Grubu: 01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)
J Grubu: 04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)
07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)
K Grubu: 20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)
L Grubu: 23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)
 

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