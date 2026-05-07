Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ın rakibi oldu

Anadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • PSG, ilk maçı 5-4 kazandığı Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
  • Finalde Arsenal'ın rakibi olan PSG'nin maçına 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.
  • Yarı final rövanşında PSG adına Dembele 3. dakikada, Bayern adına Kane 90+4. dakikada gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı. PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi. Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. 

