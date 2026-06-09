Dev FETÖ operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Dev FETÖ operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada:

 "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" 

DHA

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Haziran Salı günü
Konya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Konya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Konya'da pikap motosiklet ile çarpıştı
Konya'da pikap motosiklet ile çarpıştı
Konya'daki yangında şehit oldu
Konya'daki yangında şehit oldu
Konya'da doğaseverler kadim yolların izini sürdü
Konya'da doğaseverler kadim yolların izini sürdü
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Haziran Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Haziran Salı