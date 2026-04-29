Bursa'da depoya kurşun yağmuru: Avukat hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy Mahallesi'nde saat 17.00 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vuruldu, kız kardeşi Avukat Hatice Kocaefe ise ağır yaralandı.

Kocaefe ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Avukat Kocaefe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının Sebebi Ortaya Çıktı

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma timleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.