Bundesliga'da bir ilke imza atıldı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı getirdiğini açıkladı. Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu

İHA
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı getirdiğini açıkladı. Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.

Budesliga'nın 29. haftasında deplasmanda lig sonuncusu Heidenheim'a 3-1 mağlup olan Union Berlin'de teknik direktör Steffen Baumgart ile yollar ayrılmıştı. Berlin ekibi, eski futbolcu ve teknik direktör Marie-Louise Eta'nın takımın başına getirildiğini duyurdu.

Bundesliga tarihinde ilk kez bir kadın, A takım seviyesinde teknik direktörlük görevine getirilmiş oldu. Union Berlin'de yardımcı antrenörlük ve alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan 34 yaşındaki Marie-Louise Eta'nın, sezon sonuna kadar A takımın başında yer alacağı belirtildi. Bundesliga'da son 3 maçtır kazanamayan Union Berlin 32 puanla 11. sırada yer alıyor. 

İHA

