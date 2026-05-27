'Bu işin Vakko'su benim' diyen kasap kendini kesti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'daki hastanelerde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken elini, kolunu ve bacağını kesen çok sayıda vatandaş tedavi altına alındı. Yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da yer aldı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavi sürecinde koluna 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

“Hep hayvanlar mı kesilecek?”

Hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını söyleyen Taşkın, "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Tamamen dalgınlıktan dolayı başıma geldi. Yıllardır kasaplık yaparım böyle bir durum ilk defa başıma geliyor. Ben bu işte ustayım, bu işin Vakko'su benim. 40 yılda bir kere kaza oldu, kendimi kestim. Olur böyle durumlar, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Koluma 20 dikiş attılar" dedi.