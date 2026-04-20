Bisikletçiler Beyşehir'de ağırlandı
Avrupa ve dünya turuna çıkan Hırvat Dejan Deskoviç, Fransız Milame Bockhl ve Avusturyalı Rapheel Ceshger, Beyşehir ilçesine ulaştı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ilçeye gelen yabancı bisikletçilere konaklama ve yemek desteği sağlandı.
Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bu hizmetin dünyada nadir görülen bir misafirperverlik örneği olduğunu vurguladı.