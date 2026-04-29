Bilim fuarında öğrencilerin projeleri göz doldurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bilim coşkusu yaşandı.

Bilim fuarında öğrencilerin projeleri göz doldurdu
Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi ve Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu’nun ortaklaşa hazırladığı 4006 Bilim Fuarı etkinliği Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Bilim fuarında öğrencilerin projeleri göz doldurdu

Öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı bilimsel proje ve çalışmalar kurulan stantlarda sergilendi. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, üretkenliklerini sergilemek ve bilimsel çalışmaları toplumla buluşturmak amacıyla hazırlanan fuarda, projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gençlerin emek vererek hazırladığı çalışmalar, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Etkinliğin açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel çalışma stantlarını Şube Müdürü Avni Aytekin ile birlikte ziyaret etti.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen; "Ortak çalışma kültürünü gerçekleştiren, öğrencilerimizin yenilikçi bakış açısını geliştiren ve öğrenme motivasyonunu artıran bu etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

