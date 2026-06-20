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Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, KKKA için düğmeye bastı

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı ilçe genelinde bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, KKKA için düğmeye bastı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen eğitim faaliyetlerinde vatandaşlara KKKA hastalığının bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, vatandaşların açık alanlarda dikkatli olmaları, vücutlarını düzenli olarak kene kontrolünden geçirmeleri ve kene tutunması durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

AA

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