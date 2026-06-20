Beyşehir'de öğrencilerden resim sergisi

Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, İçerişehir'de bulunan Tarihi Bedesten Çarşısı'nda açılan resim sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyşehir'de öğrencilerden resim sergisi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Serginin hazırlanmasında Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşen Topbaş koordinatör olarak görev alırken, öğrencilerin sanatsal gelişimlerine verdiği destekle Okul Müdürü Muhammet Ali Gedik’in de önemli katkı sunduğu belirtildi.

Okul Müdürü Muhammet Ali Gedik, serginin gerçekleşmesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mehmet Güneş ve eğitim çalışanlarına, müzik dinletisiyle etkinliğe renk katan Didem Eren ve Hüseyin Furkan Büyükdağ'a, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve Tarihi Bedesten Çarşısı sorumlularına teşekkür etti.

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