Beyşehir'de mola veren çift: Yaşımız bir engel değil

64 yaşındaki Françoise Meynukens ve eşi 66 yaşındaki Jeam Meynukens, kilometrelerce yolu bisikletle kat ederek Türkiye'ye ulaştı.

Ülke ülke gezerek farklı kültürleri tanıyan çift, zorlu ama bir o kadar keyifli yolculuklarını sürdürüyor. Türkiye rotasında Beyşehir'e de uğrayan çift, ilçede bulunan Uluslararası Bisiklet Evi'nde ağırlandı.

Yaşlarının kendileri için bir engel olmadığını vurgulayan Meynukens çifti, bu uzun yolculuğu tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çifti ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu azim dolu yolculuğun örnek teşkil ettiğini söyledi.

