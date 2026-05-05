Bayramda yüzlerde 'Tebessüm' olacak

Tebessüm Derneği İç Anadolu Temsilcisi Hamdi Parmak, dernek binasın derneğin faaliyetlerinden bahsederek, 2026 kurbanlık hisse fiyatlarını açıkladı.

Parmak, Tebessüm Derneği, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında yurt dışı büyükbaş hisse bedelini 5.500 TL, yurt içi küçükbaş kurban bedelini ise 17.000 TL olarak duyurdu. 15 yıldır şeffaf ve güvenilir bir şekilde kurban organizasyonları yürüten Tebessüm Derneği, bu yıl Türkiye, Çad, Nijer, Kenya, Etiyopya, Tanzanya, Togo, Fildişi Sahili, Benin, Uganda, Moritanya, Mozambik ve Somali'de kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini sürdürecek.

Tebessüm Derneği İç Anadolu Temsilcilisi Hamdi Parmak ve ekibi Çad'da kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirecek. Bağışçılardan emanet alınan kurban hisseleri, Afrika Çadda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kurban bağışları www.tebessum.org.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Ayrıca EFT/havale yoluyla bağış kabul edilirken, dernek merkezinden ve 0332 502 30 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor.

Parmak açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Tebessüm Derneği 15 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapmaktadır. Bu yıl da 13 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan dernek, yurt içinde ve yurt dışındaki görevlileri tarafından Kurban Bayramı öncesinde İslami usullere uygun olarak kurbanlık seçimlerini gerçekleştirerek alımlarını yapmaktadır.

Kurban bağışını gerçekleştiren bağışçılar dernek genel merkezindeki ekipler tarafından aranarak hissedar bilgileri, hangi ülkede kurban kestirmek istedikleri ve vekaletleri alınarak sisteme işlenmektedir Bayram namazının ardından kurban kesimleri video çekimleri eşliğinde başlamaktadır Bayramın 3 gününe kadar kesimler devam etmektedir. Kesilen kurbanların bilgileri dernek merkezine aktarılarak kesildiğine dair kısa mesaj bayram içerisinde gönderilmektedir.

Kurban kesim videosu Kurban Bayramı'ndan hemen sonra SMS aracılığı ile gönderilmektedir.” Tebessüm Derneği bayramın 1. günü saat 14:00'a kadar kurban bağışı alacak.