  • Haberler
  • Konya
  • Bayram sofralarının vazgeçilmez Osmanlı şerbetleri

Bayram sofralarının vazgeçilmez Osmanlı şerbetleri

Bayram sofralarının vazgeçilmez Osmanlı şerbetleri
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan çeşit çeşit şerbetler havaların ısınma başladığı şu günlerde daha fazla tercih edilmeye başlandı. Uzmanlar, gazlı içeceklerin yerine ev yapımı şekersiz ve katkısız şerbetlerin tüketimesiniz tavsiye ediyor. Mutfak kültüründe, saray şerbeti olarak bilinen bu şerbetleri evde yapımı kolay olmasından dolayı hem bütçe dostu hem de şifa deposu olarak biliniyor. 

Bayram sofralarının vazgeçilmezi Osmanlı şerbetleri
Asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan tıbbi ve aromatik bitki uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte insanların serinleyecek ve rahatlayacak içecek arayışına girdiğini ifade ederek, bunun en sağlıklı yolunun geleneksek şerbetler olduğunu vurguladı.

Uğruna ev ve araba sattırıyor
Bu Habere de Bak
Uğruna ev ve araba sattırıyor

İçerisinde bulunan probiyotik ve doğal etkenlerle tam bir sağlık deposu olduğunu belirten uzmanlar, yaz aylarında tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Doğal meye ve baharatlarla yapılan şerbetlerin bayramlarda da tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, hazım kolaylığı serinletici etkisinden dolayı sağlık açısından faylarının saymakla bitmediğini vurguluyor. 

Şerbetlerin demleme sürecine değinen tıbbi aromatik bitki uzmanları, içeceği soğuk olarak yapıldığı için, bitkilerin özünü bırakma sürecinin yaklaşık 2 gün olduğunu söyledi. Uzmanlar,  şerbetlerin 2 gün buzdolabında, özellikle serin yerlerde dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konyaspor istediği desteği alamadı
Konyaspor istediği desteği alamadı
Konya'da meslek liseli öğrenciler savunma sanayisinin ihtiyaçlarına göre yetiştiriliyor
Konya'da meslek liseli öğrenciler savunma sanayisinin ihtiyaçlarına göre yetiştiriliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da bayramlaştı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da bayramlaştı
Konya'da dede mirasını taşıyor: 3 kuşak bir arada
Konya'da dede mirasını taşıyor: 3 kuşak bir arada
Konya'yı BAL'da hangi takımlar temsil edecek?
Konya’yı BAL’da hangi takımlar temsil edecek?
Konya'da alevlere teslim olan araç hurdaya döndü
Konya'da alevlere teslim olan araç hurdaya döndü