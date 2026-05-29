Bayram sofralarının vazgeçilmez Osmanlı şerbetleri

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan çeşit çeşit şerbetler havaların ısınma başladığı şu günlerde daha fazla tercih edilmeye başlandı. Uzmanlar, gazlı içeceklerin yerine ev yapımı şekersiz ve katkısız şerbetlerin tüketimesiniz tavsiye ediyor. Mutfak kültüründe, saray şerbeti olarak bilinen bu şerbetleri evde yapımı kolay olmasından dolayı hem bütçe dostu hem de şifa deposu olarak biliniyor.



Asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan tıbbi ve aromatik bitki uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte insanların serinleyecek ve rahatlayacak içecek arayışına girdiğini ifade ederek, bunun en sağlıklı yolunun geleneksek şerbetler olduğunu vurguladı.

İçerisinde bulunan probiyotik ve doğal etkenlerle tam bir sağlık deposu olduğunu belirten uzmanlar, yaz aylarında tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Doğal meye ve baharatlarla yapılan şerbetlerin bayramlarda da tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, hazım kolaylığı serinletici etkisinden dolayı sağlık açısından faylarının saymakla bitmediğini vurguluyor.

Şerbetlerin demleme sürecine değinen tıbbi aromatik bitki uzmanları, içeceği soğuk olarak yapıldığı için, bitkilerin özünü bırakma sürecinin yaklaşık 2 gün olduğunu söyledi. Uzmanlar, şerbetlerin 2 gün buzdolabında, özellikle serin yerlerde dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.