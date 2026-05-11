Basketbol Süper Ligi'nde kimler düştü?
Ligde normal sezon, 2 erteleme maçı dışında tamamlandı. Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor, küme düştü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi. Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti. Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şöyle…
13 Mayıs Çarşamba:
19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
16 Mayıs Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)