Basketbol Süper Ligi'nde kimler düştü?

Ligde normal sezon, 2 erteleme maçı dışında tamamlandı. Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor, küme düştü

Basketbol Süper Ligi'nde kimler düştü?
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi. Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti. Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şöyle…

13 Mayıs Çarşamba:
19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
16 Mayıs Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da 30 yıllık kabus 1 saatte sona erdi!
Konya'da 30 yıllık kabus 1 saatte sona erdi!
Konyalılar şemsiyelerinizi kapatmayın! İşte 5 günlük kritik rapor
Konyalılar şemsiyelerinizi kapatmayın! İşte 5 günlük kritik rapor
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobil şarampole devrildi
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobil şarampole devrildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Mayıs Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Mayıs Pazartesi günü
Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı
Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı
Konya Emniyetinden annelere duygusal kutlama
Konya Emniyetinden annelere duygusal kutlama