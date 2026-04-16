Basketbol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Haftanın açılış müsabakasında yarın TOFAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında ter dökecek. Galatasaray da Anadolu Efes'i ağırlayacak

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
canplus
canplus
canplus
canplus

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta programı şöyle…

Yarın:
19.00 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (TOFAŞ)
18 Nisan Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)
19 Nisan Pazar:
13.00 Büyükçekmece Basketbol-Erokspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Basket (Enka)
20 Nisan Pazartesi:
19.00 Galatasaray-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
 

Geleceğin raketleri Karatay'da buluşacak
Bu Habere de Bak
Geleceğin raketleri Karatay’da buluşacak
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

