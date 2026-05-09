Başkan Kavuş'tan gençlere güçlü mesaj

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlikte Muhabbet Var” programında gençlerle bir araya geldi.

“MTTB GENÇLİĞİ HEM ECDADIN HEM GELECEĞİN YÜKÜNÜ OMUZLARINDA TAŞIYOR”

MTTB Konya İl Teşkilatı’nda yapılan programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kavuş, MTTB’nin Türkiye’nin fikir ve dava hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. “Milli, Türk, Talebe ve Birlik” kavramlarının derin anlamlar taşıdığını ifade eden Başkan Kavuş, gençlere birlik ve dava bilinci çağrısında bulundu. MTTB çatısı altında yetişen gençlerin sadece kendi geleceklerini değil, milletin geleceğini de omuzlarında taşıdığını belirten Başkan Kavuş, “Dağınık kalabalıklar tarih yazamaz; ama inançla birleşmiş gençler çağ açar, çağ kapar.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ, MERAM BELEDİYESİNİN GENÇLİK HİZMETLERİNİ ANLATTI

Programda gençlere yönelik belediye yatırımları hakkında da konuşan Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin gençliği merkeze alan projeler yürüttüğünü ifade etti. Gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kavuş, MEGA projeleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültürel etkinliklerle gençlerin hayatına dokunduklarını söyledi. “Bir ülkenin gerçek zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır.” diyen Başkan Kavuş, teknoloji, yapay zeka ve dijital üretim gibi geleceğin alanlarında gençlerin daha donanımlı hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Gençlik Meclisi’nin de aktif şekilde faaliyet gösterdiğini ifade eden Başkan Kavuş, gençlerin şehir yönetimine dair fikirlerini önemsediklerini dile getirdi

BAŞKAN KAVUŞ’TAN HAYATA VE GELECEĞE DAİR ÖNEMLİ TAVSİYELER

Programda gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, başarının temelinde iyi insan olmanın bulunduğunu söyledi. Gençlere vicdanlarını ve merhamet duygularını kaybetmemeleri çağrısında bulunan Başkan Kavuş, “Hangi makamda olursanız olun önce iyi insan olun” ifadelerini kullandı ve Türkiye’nin geçmişte kaçırdığı fırsatları telafi edebilmesi için gençlerin daha çok çalışması gerektiğini vurguladı. Çalışırken ahlaki değerlerden taviz verilmemesi gerektiğini belirten Başkan Kavuş, gençlerde en çok görmek istediği özelliğin ise azim olduğunu söyledi.

Sonunda, Başkan Mustafa Kavuş’un gençlerin sorularını yanıtladığı söyleşi, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.