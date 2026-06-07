Başkan Altay, ilçelerde vatandaşın nabzını tuttu

Başkan Altay, Derbent'te vatandaşlar, esnaf ve gençlerle bir araya gelirken, Hüyük'te gençlik kampını ve bir aileyi ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ve Derbent ilçelerini ziyaret ederek, gençlerle, esnafla, vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Hüyük Belediyesi tarafından hizmete alınan Hüyük Halk Ekmek Fırınının açılışına katıldı.

“BİRLİKTE ÇALIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİ”

Açılışta konuşan Başkan Altay, tesisin hayırlı olmasını temenni ederek, “Birlikte çalışmanın güzel örneklerinden birisi. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, Hüyük Belediyemizin ilçemize bu güzel eseri kazandırmasından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hüyük’te de tüm ilçelerimizle olduğu gibi koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarını yaptı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer de “Halk Ekmek Fırınının yapımında bize en büyük desteği veren Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanım ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanım Uğur İbrahim Altay’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışa; AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, MHP Hüyük İlçe Başkanı Hatice İmdat, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı, AK Parti Hüyük Kadın Kolları Başkanı Azime Etlioğlu ve Hüyüklüler katıldı.

Başkan Altay, Halk Ekmek Fırını açılışının ardından Hüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sadık Sefer ile ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

ESNAFA BULUŞTU, ÖĞRENCİLERLE ÇİLEK TOPLADI

Ardından ilçe esnafıyla bir araya gelerek hayırlı işler temennisini ileten Başkan Altay, Çarşı Camisi’nde öğlen namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Hüyük’te bulunan Gençlik Kampını da ziyaret eden Başkan Altay, kampa şehir dışından gelen öğrencilerle sohbet edip çilek toplama etkinliğine katıldı.

Hüyüklü Havva Tüfekçi ve ailesinin evine de misafir olarak ev halkıyla hasbihal eden Başkan Altay, son olarak şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak amacıyla kurulan ve birçok sanatçının da evinin olduğu Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

DERBENT’TE VATANDAŞLARLA, ESNAFLA VE GENÇLERLE BULUŞTU

Başkan Altay, Hüyük’ten sonra Derbent ilçesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, AK Parti Derbent İlçe Başkanı Abidin Sarıçiçek ve MHP Derbent İlçe Başkanı Adnan Çanakçı ile birlikte bir kıraathanede ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Altay, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Lokali’ni ziyaret ederek tesisten hizmet alan Derbentli gençlerle bir araya gelen Başkan Altay, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu.

“KONYA’MIZIN 31 İLÇESİNİ DAHA GÜZEL HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hüyük ve Derben’te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay, “Hüyük ve Derbentliler bugün bizi en güzel şekilde misafir etti. Gösterdikleri yakın ilgi ve sıcak karşılamadan dolayı Hüyüklü ve Derbentli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz de Konya’mızın 31 ilçesini daha güzel hale getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dur durak demeden çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

