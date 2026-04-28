Bardhi: Birliktelik başarıyı getiriyor

Konyaspor'un orta saha futbolcusu Enis Bardhi, 'Hocamızın bizlere verdiği destek ve takım olarak ortaya koyduğumuz gurur, bu galibiyet serisinin en önemli sebeplerinden biri' dedi

Hüseyin TurgutEditör
Konyaspor’un orta saha futbolcusu Enis Bardhi, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi. Bardhi, son haftalarda gelen başarıların kaynağının büyük fedakârlık ve takım ruhunun olduğunu belirtti. Yeşil-beyazlı futbolcu, “Öncelikle çok fedakârlık yaptığımız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Her birimiz için savaştığımız bir maç oldu. Arkadaşlarımla birlikte sahada büyük özveri gösterdik” dedi. Son haftalarda alınan başarılı sonuçların takıma büyük moral verdiğini ifade eden Bardhi, “Uzun zamandır kazandığımız bir periyot içerisindeyiz. Çok güzel galibiyetler aldığımız bir süreç yaşıyoruz. Herkes çok mutlu ve gerçekten güzel işler başarıyoruz. Bu şekilde devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Teknik heyetin ve takım içindeki birlikteliğin bu başarıda önemli rol oynadığını dile getiren Bardhi, “Hocamızın bizlere verdiği destek ve takım olarak ortaya koyduğumuz gurur, bu galibiyet serisinin en önemli sebeplerinden biri” dedi.

Konyasporlu isimden Palut'a övgü
