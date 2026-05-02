Bakan Şimşek'ten çarpıcı çıkış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz.' dedi.

Anadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatı desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hizmet ticaret fazlasının ulaştığı noktaya dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Bakmadan Geçme

