Avrupa Kupası Mersin'in! İlke imza attı

Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda izledi.

Kupayı kazanan ilk Anadolu takımı

Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu. Organizasyonda daha önce Türk takımlarında Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyon olmuştu. Salonun tamamen dolduran Mersinli taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi.