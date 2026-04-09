Avrupa'da çocuklara sosyal medya freni

Son olarak Yunanistan’ın 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklayacağı duyuruldu.

Kararı duyuran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son yıllarda ebeveyn ve uzmanlarla yaptığı görüşmelerde çocukların stresli olduğu, uyuma zorluğu çektiği, sürekli cep telefonlarına baktığı bilgisinin aktarıldığını belirterek, çocukların da uzun süre ekrana bakmaları sebebiyle beyinlerinin yorulduğunu söyledi.

Bu nedenle zor bir karar alacaklarını vurgulayan Miçotakis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını duyurdu.

Avrupa’da çocukların korunmasına yönelik sosyal medya kısıtlamaları yaygınlaşıyor

Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senatoda 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı kabul edildi.

Yasa, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek sosyal medya platformlarının çıkarılacak bir kararnameyle 15 yaşından küçüklere yasaklanmasını ve bu platformların kullanıcılarının yaşını kontrol etmesini öngörüyor.

İngiltere'de ise gençler üzerinde sosyal medya yasakları pilot uygulamayla test edilecek. Ülke genelinde 300 gencin katılacağı pilot uygulama kapsamında sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kaldırılacak, günlük kullanım süresi sınırlandırılacak veya belirli saatlerde erişim engellenecek.

Çocuk ve ebeveynlerin uygulama öncesi ve sonrası görüşmelere katılması sağlanarak kısıtlamaların aile hayatı, uyku düzeni ve okul performansı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede var olan düzenlemelerin çocukları internetin zararlı etkilerinden korumadığını belirterek, kısa süre içinde 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama konusunda gerekli adımı atacaklarını bildirdi.

İngiltere’de ayrıca 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmak ve yaşa uygun içeriklerin izlenmesini sağlamak için ailelere yönelik rehber de yayımlandı.

Polonya da çocukların ekran süresini ve sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik adım atan ülkelerin arasına katılacak.

Polonya Eğitim Bakanı Barbara Nowacka, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını 1 Eylül'den itibaren yasaklayacaklarını bildirdi.

Almanya'da hükümet tarafından kurulan "Dijital Dünyada Çocuk ve Genç Koruma" komisyonunun, bu yıl yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı gibi konularda öneriler sunması bekleniyor.

İspanya da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak.

Portekiz de 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarının yasaklanması ve 13-16 yaş aralığına sadece ebeveyn veya sınıf öğretmeni izniyle kullanım hakkı getirilmesi için ilk adımı attı.

Danimarka’da da 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarının yasaklanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Danimarka hükümeti, konuyla ilgili Kasım 2025’te parlamentodaki üç koalisyon partisi ile iki muhalefet partisinin desteğini aldığını duyurdu.

Norveç hükümeti, 15 yaş altındakiler için sosyal medyayı yasaklamayı öngören yasa teklifine ilişkin görüş almak amacıyla kamuoyu istişaresi başlattı. Video oyunları ile okul veya ders dışı faaliyetlerle ilgili iletişimde hizmet olarak kullanılan platformların önerilen yasa tasarısı kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.

Avusturya'da da koalisyon hükümeti ortakları, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkede 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya platformlarının yasaklanmasını desteklediğini belirtti.

Slovenya’da da 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını da öngören yasa tasarısı hazırlanıyor.

Hükümet, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi içerik paylaşımının yapıldığı sosyal ağları düzenlemeyi hedefliyor.

Bu arada, İtalya’da da 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getirilmesi için çalışma yürütülüyor. Tasarının gelecek aylarda parlamentoda son halini alıp oylanması bekleniyor.

AP'den "sosyal medyada 16 yaş sınırı" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Birlik topraklarında çocukların sosyal medyaya erişimi için 16 yaş sınırı getirilmesi çağrısı yapan raporu kabul etmişti.

AB'nin diğer kurumlarına tavsiye niteliğindeki raporunda, 13 ila 16 yaşındaki çocukların dijital platformlara ebeveyn izniyle erişebilmesi talep ediliyor.

Avustralya, Aralık 2025’te 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarını yasaklayan ilk ülke olmuştu.