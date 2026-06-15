  • Haberler
  • Konya
  • Akşehir'de atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Akşehir'de atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Akşehir Belediyesi ilçedeki atıl arazileri değerlendirerek ekonomiye katkı sağlıyor. Akşehir Belediye Başkan Ahmet Nuri Köksal, atıl arazileri ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Akşehir'de atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Akşehir Belediyesi ilçedeki atıl arazileri değerlendirerek ekonomiye katkı sağlıyor. Akşehir Belediye Başkan Ahmet Nuri Köksal, atıl arazileri ekonomiye kazandırdıklarını. Başkan Köksal açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Belediyemizin atıl tarlalarını değerlendiriyoruz. Yaşarlar'da 200 dekar tarlamıza arpa ektik. 

Akşehir'de atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Adsız'da 4 dekar tarlamıza lavanta dikimi yaptık. Alanyurt'taki 15 dekar çilek tarlamızın malçlama işlemi bitti. 60.000 adet çilek fidesi dikimine başlıyoruz. Atakent 'teki kiraz ve erik bahçelerimizin düzenli bakımları yapılıyor. Kamu ihale mevzuatında yeri olmayan ecri misil uygulaması ile bizden önce kiralanan Atakent Soğuk hava deposu mahkeme kararı ile tahliye edildi. Fiziki ve teknik eksiklerini gidererek belediyemiz tarafından işleteceğiz. Kadın istihdamına çok önemli katkısı olacak bu tesisimizde ön işleme ve saplama işi yapılacak. Akşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki tarımsal üretimi desteklemeye devam edecek. Çünkü üretmeyen bir milletin geleceği yoktur."
 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya Büyükşehir'de 2 imza
Konya Büyükşehir’de 2 imza
Konyaspor yönetimine taze kan
Konyaspor yönetimine taze kan
Konya'da ölümcül riskli ameliyat: Bebeğin eşi organlara yapıştı!
Konya’da ölümcül riskli ameliyat: Bebeğin eşi organlara yapıştı!
Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti
Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!