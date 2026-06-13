ABD'de benzin düştü: Peki ekonomide ne oldu?

Tüketici güven endeksi Haziran ayında %9,2 artarak 44,8'den 48,9'a yükseldi. Ancak bu değer, Haziran 2025'te kaydedilen 60,7 seviyesinin %19,4 altında kaldı.

Mevcut ekonomik koşullar endeksi aylık bazda %5,7 artarak 48,4'e, tüketici beklentileri endeksi ise %11,8 artarak 49,3'e yükseldi.

Tüketici Araştırmaları Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin ayın başındaki benzin fiyatlarındaki düşüşten bir nebze olsun rahatlamasıyla birlikte, güven endeksinde yaklaşık dört puan veya %9'luk bir artış olduğunu söyledi.

Hsu'nun belirttiğine göre, iyileşme yaş, eğitim ve siyasi eğilim genelinde yaygınken, özellikle düşük gelirli tüketicilerde belirgin bir artış görüldü; çünkü benzin, bütçelerinin daha büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Aylık artışa rağmen, tüketicilerin ekonomi hakkındaki görüşleri zayıf kaldı. Genel güven, Ocak 2026'ya göre %13 ve bir yıl öncesine göre %19 daha düşüktü; hane halkları enflasyon baskıları da dahil olmak üzere "ev içi sorunlara" odaklanmaya devam ediyordu.

Ankete göre tüketiciler, son dönemdeki enflasyon artışından hâlâ rahatsızlık duyuyor ve özellikle yakın vadede fiyat artışlarının yüksek seviyelerde kalabileceğinden endişeleniyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri Haziran ayında %4,8'den %4,6'ya geriledi, ancak İran çatışmasının başlamasından önce Şubat ayında kaydedilen %3,4 seviyesinin oldukça üzerinde kaldı.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri Mayıs ayındaki %3,9'dan %3,4'e geriledi, ancak 2024 yılı boyunca görülen %2,8-%3,2 aralığının üzerinde kaldı.