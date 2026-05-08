1. Lig'e son 2 bilet!

Trendyol 1. Lig'e çıkacak son 2 takım hafta sonunda belli olacak
- • Trendyol 1. Lig'e yükselecek son iki takımı belirleyecek Nesine 2. Lig play-off final maçları bu hafta sonu yapılacak.
- • Kırmızı Grup finalinde Mardin 1969 ile Muşspor, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır'da saat 17.00'de Kadir Sağlam yönetiminde karşılaşacak.
- • Beyaz Grup finalinde ise Muğlaspor ile Elazığspor, 10 Mayıs Pazar günü Bursa'da saat 19.00'da Mehmet Türkmen yönetiminde mücadele edecek.
Nesine 2. Lig'de play-off final maçları hafta sonunda yapılacak. Play-off etabında Kırmızı Grup final karşılaşması, Mardin 1969 ile Muşspor arasında yarın yapılacak. Diyarbakır Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Beyaz Grup final karşılaşmasında ise 10 Mayıs Pazar günü Muğlaspor ile Elazığspor mücadele edecek. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Karşılaşmaları kazanacak takımlar, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.