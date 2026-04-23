1.Lig'de haftanın hakemleri! Kritik maçlar pazar 16.00'da
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Ligde kritik karşılaşmalar pazar günü saat 16.00'da oynanacak
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Ligde Serikspor-Hatayspor maçını Asen Albayrak, Adana Demirspor-Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek. Ligde ikincilik ve play-off hattını ilgilendiren kritik maçlar pazar günü saat 16.00’da oynanacak. 1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler ve program şöyle…
25 Nisan Cumartesi:
13.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen
13.30 Serikspor-Hatayspor: Asen Albayrak
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Melek Dakan
26 Nisan Pazar:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Fatih Tokail
16.00 Sarıyer-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Sivasspor-Iğdır FK: Melih Aldemir
16.00 Pendikspor-Boluspor: Ümit Öztürk
16.00 Erzurumspor FK-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Sakaryaspor-Çorum FK: Burak Pakkan
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum FK: Burak Demirkıran