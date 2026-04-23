1.Lig'de haftanın hakemleri! Kritik maçlar pazar 16.00'da

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Ligde Serikspor-Hatayspor maçını Asen Albayrak, Adana Demirspor-Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek. Ligde ikincilik ve play-off hattını ilgilendiren kritik maçlar pazar günü saat 16.00’da oynanacak. 1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler ve program şöyle…

25 Nisan Cumartesi:

13.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen

13.30 Serikspor-Hatayspor: Asen Albayrak

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Melek Dakan

26 Nisan Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Fatih Tokail

16.00 Sarıyer-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Sivasspor-Iğdır FK: Melih Aldemir

16.00 Pendikspor-Boluspor: Ümit Öztürk

16.00 Erzurumspor FK-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Sakaryaspor-Çorum FK: Burak Pakkan

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum FK: Burak Demirkıran

