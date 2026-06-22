VLN'nin son etabı Japonya ve Çin'de
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de yapılacak
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek. A Milliler, üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin üçüncü haftadaki maç programı TSİ şöyle…
8 Temmuz: 06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz: 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz: 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz: 09.30 Tayland-Türkiye