VLN'nin son etabı Japonya ve Çin'de

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de yapılacak

VLN'nin son etabı Japonya ve Çin'de
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek. A Milliler, üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin üçüncü haftadaki maç programı TSİ şöyle…

8 Temmuz: 06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz: 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz: 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz: 09.30 Tayland-Türkiye
 

Haber Merkezi

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