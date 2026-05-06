  • Ünlü fast-food zinciri 'fakir' iddiasıyla anne kızı içeri almadı

Ticaret Bakanlığı, bir anne kızın 'yoksul göründükleri' için Tarabya Burger King şubesine alınmadıkları iddiası hakkında soruşturma başlattı.

Haberin Özeti

  • Ticaret Bakanlığı, **Tarabya Burger King şubesi**ne ticaret ahlakına uygun davranmadıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı

Burger King Tarabya şubesinde bir anne ve kızının "fakir gözüktükleri" için restorana alınmadığı iddia edilmişti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaplan, "Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen "müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz. 

Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. 

Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

 

