UEFA kulüpler sıralaması güncellendi

UEFA'nın 2026-2027 sezon başlangıcını baz alarak oluşturduğu kulüpler sıralaması açıklandı. Listede Fenerbahçe ilk 30 içinde yer alırken, Galatasaray ise 51. sırada kendine yer buldu. UEFA kulüpler sıralamasında güncel tablo belli oldu. Avrupa kupalarındaki performanslar dikkate alınarak hazırlanan listede birçok dev kulübün yanı sıra Türk takımlarının sıralamaları da netleşti.

FENERBAHÇE İLK 30'DA

UEFA kulüpler sıralamasında 121.500 puanla Bayern Münih ilk sırada yer aldı. Alman devini 119.000 puanla Arsenal ve 114.500 puanla Real Madrid takip etti. İlk 10 sırada Paris Saint-Germain, Inter, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund da yer aldı. Sıralamada Fenerbahçe, 52.750 puanla 30. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Juventus, Lille, Lazio ve Shakhtar Donetsk gibi önemli kulüplerin önünde bulunarak dikkat çekti. Galatasaray ise 38.500 puanla listenin 51. basamağında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Athletic Bilbao'nun hemen ardından sıralamaya girdi.