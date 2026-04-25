Türk Yıldızları, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde süzüldü
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Haberin Özeti
Şehitler Abidesi'nin yer aldığı Hisarlık Tepe'de toplananlar, ekiplerin savaş uçaklarıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle takip etti.
Çanakkale Boğazı semalarında yaklaşık yarım saat süren etkinliği seyredenler, heyecan dolu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Gösteriyi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da izledi.