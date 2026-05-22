Trabzonspor - Konyaspor maçı (2-1)

CANLI ANLATIM 90' Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma sona eriyor. 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oluyor. 90' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor) Tümosan Konyaspor gole yaklaşıyor! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jackson Muleka'nın kafa vuruşunda direğe çarpan top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor. 90' Sarı Kart (Trabzonspor) Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Christ Inao Oulai, Jackson Muleka'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 90' Oyuna Girme (Trabzonspor) Trabzonspor'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Felipe Augusto oyundan çıkarken, Umut Nayir yerine giren isim oluyor. 90' Sarı Kart (Tümosan Konyaspor) Adil Demirbağ, itirazları nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 90' Oyuna Girme (Trabzonspor) Aynı dakikada Trabzonspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oleksandr Zubkov oyundan çıkarken, Christ Inao Oulai yerine giren isim oluyor. 90' Oyuna Girme (Trabzonspor) Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ernest Muci oyundan çıkarken, Salih Malkoçoğlu yerine giren isim oluyor. 90' Sarı Kart (Trabzonspor) Chibuike Nwaiwu, oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketi gerekçesiyle Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 90' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor) Tümosan Konyaspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Diogo Goncalves oyundan çıkarken, Sander Svendsen yerine giren isim oluyor. 90' Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 6 dakika ilave ediliyor. 89' Tümosan Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, itirazları nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 87' İsabetsiz Şut (Trabzonspor) Ernest Muci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor. 86' İsabetli Şut (Trabzonspor) Benjamin Bouchouari'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Bahadır Han Güngördü topa hakim olmayı başarıyor. 85' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor) Tümosan Konyaspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Marko Jevtovic oyundan çıkarken, Morten Bjorlo yerine giren isim oluyor. 85' İsabetsiz Şut (Trabzonspor) Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor. 84' İsabetsiz Şut (Trabzonspor) Ernest Muci'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Paul Onuachu istediği vuruşu yapamıyor. 83' Sarı Kart (Trabzonspor) Pozisyonun ardından Wagner Pina, itirazları nedeniyle Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 83' Sarı Kart (Tümosan Konyaspor) Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Berkan Kutlu, topla birlikte ilerleyen Wagner Pina'ya müdahalede bulununca Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 82' İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor) Jackson Muleka'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana topu uzaklaştırmayı başarıyor. 81' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor) Deniz Türüç'ün pasıyla topla buluşan Uğurcan Yazğılı'ın yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor. 80' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor) Tümosan Konyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Enis Bardhi oyundan çıkarken, Blaz Kramer yerine giren isim oluyor. 80' Sarı Kart (Trabzonspor) Golün ardından yaşanan sevinç sonrasında Paul Onuachu, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 79' Penaltı Golü [2-1] (Trabzonspor) GOOOLL!!! Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Paul Onuachu, yaptığı vuruşla kaleci Bahadır Han Güngördü'nün solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor. 77' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Paul Onuachu geçiyor. 76' Trabzonspor penaltı kazanıyor! Marko Jevtovic'in, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor. 76' Korner (Trabzonspor) Sağ kanattan kazanılan korneri Oleksandr Zubkov kullanıyor.
74' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 73' Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak. 73' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 72' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 70' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 69' Ofsayt! Konyaspor takımında Jackson Muleka topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada. 68' Top auta çıkıyor. Konyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak. 68' Trabzonspor takımında Felipe Augusto çektiği şutta kaleyi bulamıyor. 67' Trabzonspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Felipe Augusto. 67' Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 66' Ofsayt! Trabzonspor takımında Tim Jabol Folcarelli topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada. 65' Konyaspor takımında sarı kart gören oyuncu Diogo Goncalves. 65' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 64' Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak. 64' Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 63' Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 63' Konyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 63' Konyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 61' Konyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 60' Aut atışını kullanacak takımKonyaspor. 60' Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 58' Konyaspor takımında Deniz Turuc sarı kart ile cezalandırıldı. 58' Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor. 58' Hakem, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi. 57' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Konyaspor takımında şutu çeken oyuncu Enis Bardhi. 55' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Stefan Savic, oyuna giren oyuncu Ozan Tufan. 54' Penaltı! Konyaspor takımı penaltı kullanacak. 53' Konyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak. 49' Gol! Jackson Muleka durumu 1 - 1 yapan golü kaydetti! 48' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 47' Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 46' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. Hakem saatine baktı ve ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. 45' Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Mustafa Eskihellaç tekrar oyunda. 45' Marko Jevtovic tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu. 45' Konyaspor takımında sarı kart gören oyuncu Marko Jevtovic. 45' Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Marko Jevtovic sakatlık geçiren isim. 45' Trabzonspor takımında Mustafa Eskihellaç sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu. 45' Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor. 45' Hakem serbest atışa karar veriyor. Konyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak. 45' Trabzonspor takımında sarı kart gören oyuncu Stefan Savic. 45' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 45' Halil Umut Meler Konyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Trabzonspor atışı kullanacak taraf. 45' Trabzonspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak. 45' Konyaspor takımında tedavisi tamamlanan Melih Ibrahimoglu tekrar sahada. 45' Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Melih Ibrahimoglu için sahada. 45' Trabzonspor takımında sarı kart gören oyuncu Benjamin Bouchouari. 45' Ofsayt! Trabzonspor takımında ofsayta düşen oyuncu Wagner Pina. 44' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor. 44' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 42' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 40' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 39' Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor. 38' Konyaspor takımı golü bulabilirdi ama Jackson Muleka çektiği şutta çerçeveyi bulmadı. 36' Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak. 35' Trabzonspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Paul Onuachu. 35' Hakem, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi. 33' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor. 33' Trabzonspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. 32' Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak. 30' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 30' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor. 29' Konyaspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor. 28' Konyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak. 27' Top auta çıkıyor. Konyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak. 26' Trabzonspor takımı Paul Onuachu ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı. 25' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor. 24' Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor. 24' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Konyaspor takımında şutu çeken oyuncu Enis Bardhi. 23' Hakem serbest atışa karar veriyor. Konyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak. 23' Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak. 21' Konyaspor takımında Uğurcan Yazgılı sarı kart ile cezalandırıldı. 21' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 20' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor. 20' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 19' Top auta çıkıyor. Konyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak. 19' Trabzonspor takımı golü bulabilirdi ama Paul Onuachu çektiği şutta çerçeveyi bulmadı. 19' Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor. 18' Trabzonspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Oleksandr Zubkov. 17' Gol! Trabzonspor Paul Onuachu ile 1 - 0 öne geçti. Goldeki asistin sahibi Wagner Pina. Skor şimdi 1 - 0. 15' Trabzonspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor. 14' Konyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor. 13' Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak. 12' Top auta çıkıyor. Konyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak. 11' Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak. 10' Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Konyaspor. 9' Aut atışını kullanacak takımKonyaspor. 9' Trabzonspor takımında Ernest Muci çektiği şutta kaleyi bulamıyor. 8' Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor. 7' Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Konyaspor. 7' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor. 7' Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak. 5' Ofsayt! Konyaspor takımında ofsaytta kalan oyuncu Enis Bardhi. 0' Serbest vuruş! Konyaspor Trabzonspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.
