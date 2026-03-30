Tanrıkulu: Hukuk çökerse ekonomi de çöker

İYİ Parti GİK Üyesi Cihat Tanrıkulu, Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların temelinde yalnızca mali politikaların değil, hukuk sistemine duyulan güven kaybının yattığını belirterek, “Bugün Türkiye’de konuşulması gereken asıl mesele faiz oranları ya da enflasyon değildir. Asıl mesele, vatandaşın hukuka olan inancının her geçen gün zayıflamasıdır. Her yeni düzenleme ‘reform’ diye sunuluyor. Ancak vatandaşın hayatında değişen bir şey yok. Adalet hızlanmıyor, sadece tartışmalı hale geliyor. Hukukun öngörülebilir olmadığı bir ülkede ne yatırım olur ne de ekonomik istikrar sağlanır. Resmî Gazetede yayımlanan son düzenlemeler vatandaşın üzerindeki yükün artırmaktadır. Bugün insanlar ne kazanacağını değil, kazandığını koruyup koruyamayacağını düşünüyor. Bu bir ekonomik krizden öte, açık bir güven krizidir” dedi.



Türkiye’nin ihtiyacı, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemidir

Türkiye’nin ihtiyacının bağımsız ve tarafsız bir yargı olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, “Açık söylüyorum; hukuk devleti zayıflarsa önce ekonomi çöker, ardından toplumsal düzen sarsılır. Adaletin olmadığı yerde sermaye durmaz, güvenin olmadığı yerde toplum ayakta kalamaz. Güven yoksa ekonomi yoktur. Ekonomi yoksa gelecek yoktur. Özellikle de gençler bu ülkede gelecek kurmak yerine gitmenin yollarını arıyorsa, bunun sebebi yalnızca ekonomik şartlar değildir. Liyakatin ve adaletin sorgulandığı bir ortamda kimse geleceğini burada inşa etmek istemez. Bütün bunlardan dolayı da Türkiye’nin ihtiyacı yeni düzenlemeler değil, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemidir. Bunun sağlanmasıdır. Siyasette de, siyasetin yön verdiği bir hukuk değil, hukukun sınır çizdiği bir siyaset anlayışıdır olmalıdır” şeklinde konuştu.