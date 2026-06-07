Sürdürülebilirlik içi nitelikli iş gücü şart

Öztürk, eğitim ve istihdamda yer almayan yaklaşık 6.5 milyon genci sisteme kazandırmanın, nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir kalkınma için şart olduğunu belirtti.

Konya Ticaret Odası (KTO), meslek komiteleriyle gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda 30. Hazır Beton ve Beton Ürünlerinin İmalatı ile Taş Ocakçılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi, 40. Yapı Malzemelerinin İmalatı Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi ve 47. İnşaat Malzemeleri Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, meslek komiteleriyle düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların, sektörlerin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan dinleme açısından büyük önem taşıdığını söyledi. KTO’nun temel yönetim anlayışlarından birinin ortak akıl ve istişare kültürü olduğunu belirten Öztürk, “Sahada yaşanan sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini en doğru şekilde sektör temsilcilerimizden dinleme fırsatı buluyoruz. Bu sayede üyelerimizin sesini daha güçlü şekilde ilgili mercilere ulaştırabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KONYA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Konya Ticaret Odası’nın yalnızca hizmet veren bir kurum olmanın ötesinde, şehrin ekonomik gelişimine yön veren projeler yürüttüğünü ifade eden Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, KTO Dış Ticaret Merkezi ve KTO Fuarcılık faaliyetleriyle üyelere ve Konya ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmelere de değinen Öztürk, “Reel sektörün en önemli beklentisi öngörülebilirlik, uygun maliyetli finansmana erişim ve yatırım ortamının güçlendirilmesi” şeklinde konuştu. Konya’nın tüm zorlu koşullara rağmen üretim, yatırım ve ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Öztürk, şehrin güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü ve üretim kabiliyetiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

TÜM KURUMLARLA ORTAK HAREKET ETMELİYİZ

Nitelikli iş gücü ihtiyacının Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, gençlerin eğitim ve istihdama kazandırılmasının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer almayan yaklaşık 6.5 milyon gencin sistemin dışında olduğa vurgu yapan Başkan Öztürk, “Dolayısı ile bir tarafta personel bulmakta zorlanan işletmelerimiz, diğer tarafta çalışma hayatının dışında kalan gençlerimiz bulunmaktadır”ifadelerini kullandı. Toplantı, sektör temsilcilerinin görüş, talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.