Süper Ligi'nde son finalist belli oluyor

Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji yarın karşılaşacak. 2-2'lik seride galip gelen son finalist olacak

Süper Ligi'nde son finalist belli oluyor
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek. Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında yarın Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Galip gelen tarafın finale yükseleceği mücadele, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanacak. Seriyi kazanan ekip, finalde Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını sahasında 82-79 kazanan Beşiktaş, seride öne geçen taraf oldu. İkinci karşılaşmada deplasmanda 101-79 galip gelen Bahçeşehir Koleji seriye denge getirirken, uzatmalara giden üçüncü mücadelede de rakibini 98-95 mağlup ederek seride 2-1 üstünlük sağladı. Dusan Alimpijevic’in öğrencileri ise deplasmanda oynanan dördüncü maçı 73-71 kazanarak seriyi 2-2’ye taşıdı. Finale çıkacak takımı belirleyecek mücadele yarın 20.30’da oynanacak. 

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