Süper Lig'in ikinci bileti sahibini buldu

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı.