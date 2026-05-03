Süper Lig'in ikinci bileti sahibini buldu
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu
Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı.