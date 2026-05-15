Seydişehirli judocular parlıyor

Karaman'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Seydişehirli sporcular önemli başarılara imza attı

14-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Seydişehirli sporcular önemli başarılara imza attı. Şampiyonanın ilk gününde mücadele eden sporculardan 40 kilogram kategorisinde Zeynep Esila Yılmaz Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 38 kilogramda yarışan Osman Boztepe ise Türkiye beşincisi oldu.

Elde edilen başarılı sonuçlarla Seydişehir judosu yeniden eski başarılı günlerine dönüş sinyali verirken, sporcuların önümüzdeki süreçte ülkemizi Balkan Şampiyonası’nda temsil edeceği belirtildi. Başarılarıyla ilçeye gurur yaşatan sporcular için yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, bu yolda onları yetiştiren antrenörümüz Veysi hocamıza, Judo Aile Birliği Başkanı Ramazan Bayram’a ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 

