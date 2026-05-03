Sergen Yalçın'dan Konyaspor sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Kupada yarı finalde Konyaspor ile oynayacağız. Bütün konsantrasyonumuzu bu maça veriyoruz' dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı için konuştu. Sergen Yalçın, kupada şampiyonluğu hedeflediklerini kaydederek, “Artık ligin sonu geldi. Oyuncularımızın konsantrasyonunda zorlanıyoruz. Gaziantep maçında rotasyonlu bir kadro ile oynadık. Salı günü en önemli maçlarımızdan bir tanesi var. Kupada yarı finalde Konyaspor ile oynayacağız. Bütün konsantrasyonumuzu bu maça veriyoruz” diye konuştu. Portekizli sol kanat Jota Silva da “Kupa maçına hazırlanmak adına Gaziantep’te yapacağımız en iyi şey kazanmaktı, bunu başardık. Kupada final oynamak istiyoruz” dedi. 

