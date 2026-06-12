Prof. Dr. Nuri Şimşekler Selçukya'ya konuk oldu

Konya’nın kültür ve sanat nabzını tutan Selçukya Kültür Sanat Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Biz Bize Söyleşileri"nin bu ayki konuğu; Mevlevi kültürü üzerine yaptığı uluslararası çalışmalarla tanınan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Şimşekler oldu. Kültür, sanat ve akademi camiasının seçkin isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Şimşekler, kendi yaşam öyküsünü ve hayatındaki kritik dönüm noktalarını katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasına derneğin çatısı altında bir araya gelen bu özel ve seçkin topluluğu selamlayarak başlayan Prof. Dr. Nuri Şimşekler, daha önce hiçbir yerde bu kadar derinlikli olarak kendisini anlatmadığını itiraf etti. "Bir insanın kendisini anlatması, hayatta yapabileceği en zor şeylerden biridir" diyerek söyleşisine anlamlı bir giriş yapan Şimşekler, ardından samimi bir üslupla çocukluk ve gençlik yıllarına değindi. Hayatının en önemli dönüm noktalarından birinin üniversite sınavı tercih dönemi olduğunu belirten Şimşekler; Konya’nın Araplar Mahallesi’nde, bir sokak lambasının altında üç arkadaş olarak başlattıkları sohbetlerin ve aldıkları kararların tercihlerine nasıl yön verdiğini aktardı.

Kendi seçimleri ile kaderin çizdiği yolun kesişme noktalarını dinleyicilerle paylaşırken, yaşadığı kırılma anlarının kendisine neler kattığını ve bugün akademide, özellikle de Mevlevi kültürünün yaşatılması yolunda üstlendiği misyonun temellerinin o yıllarda atıldığını söyledi.

Programın sonunda Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat, hem Türk-İslam kültürüne hem Mevlana ve Mevlevilik araştırmalarına dünya çapında katkı sunan hem de derneğin faaliyetlerine destek veren Prof. Dr. Nuri Şimşekler’e teşekkür etti. Şimşekler’in şehrin kültür hafızası için çok kıymetli bir değer olduğunu ifade eden Polat, günün anısına kendisine bir teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu. Bu özel akşam, kültür sanat camiasının bir araya geldiği toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.