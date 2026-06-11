Play-off final serisinin takvimi açıklandı
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu
Haberin Özeti
- • Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı açıklandı.
- • Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ilk iki maç 13 ve 15 Haziran'da Fenerbahçe ev sahipliğinde.
- • Serinin diğer maçları 17 Haziran'da Beşiktaş ev sahipliğinde, gerekirse 19 ve 21 Haziran'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle.
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN