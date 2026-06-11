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Play-off final serisinin takvimi açıklandı

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu

Play-off final serisinin takvimi açıklandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı açıklandı.
  • Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ilk iki maç 13 ve 15 Haziran'da Fenerbahçe ev sahipliğinde.
  • Serinin diğer maçları 17 Haziran'da Beşiktaş ev sahipliğinde, gerekirse 19 ve 21 Haziran'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle.

13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

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15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
 

Haber Merkezi

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